Más farolas para acabar con 17 puntos oscuros en Ciutat Jardí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ciutat Jardí estrena nuevo alumbrado. El ayuntamiento ha iniciado esta semana el cambio de las luces actuales de vapor de sodio en las farolas por otras de tecnología LED, más eficiente. En total, se sustituirán 1.123 luces antiguas, lo que comportará un importante ahorro energético. También se han detectado 17 puntos oscuros que se solucionarán con nuevas farolas.

Esta actuación forma parte de la inversión extraordinaria de 8 millones de euros, gracias a un crédito sin intereses concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que se retornará con el ahorro en el coste de la energía, calculado en un 64%.

En toda la ciudad se sustituirán hasta finales del próximo año un total de 14.545 puntos de luz, de manera que Lleida será una de las primeras ciudades del Estado en disponer de todo el alumbrado público con esta tecnología de bajo consumo. En 2014 ya se cambiaron a LED 10.640 farolas.

Vida de 25 años

Las nuevas farolas son de última generación, con una temperatura de color cálida (2200 K) y un alto nivel de confort lumínico, y con una vida útil estimada en 25 años. Además, incorporan la instalación necesaria para avanzar en telegestión y en el uso de sensores inteligentes.

Esta inversión extraordinaria forma parte del nuevo contrato de mantenimento del alumbrado público, que prevé un presupuesto total de 31,2 millones de euros en 12 años.