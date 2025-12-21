Rutas ciclistas inmersivas

Un alumno con las gafas 3D y la bicicleta atiende en clase las explicaciones del coordinador del proyecto. - JORDI ECHEVARRIA

Diseñar rutas ciclistas que se puedan efectuar de manera virtual e inmersiva desde un espacio interior, utilizando una bicicleta con un rodillo interactivo y usando gafas 3D. Este es el proyecto del instituto Joan Oró que ha recibido un ayuda de 9.510 euros de la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa. Esta iniciativa reconoce los proyectos más innovadores en FP a nivel estatal, con el objetivo de transformar la formación profesional y conectarla con las necesidades reales del mercado laboral.

Tomás Gracia, profesor del ciclo formativo superior de Deportes del Joan Oró y coordinador del proyecto, denominado InnovaRideRv, explica que la primera fase consiste en grabar las rutas, después se pasan las imágenes a 3D y por último se vinculan al rodillo de la bicicleta. Asimimso, para hacer la experiencia lo más realista posible, se conecta la resistencia de la bici al recorrido, de manera que se tenga que pedalear más fuerte en las subidas, por ejemplo, y menos en las bajadas. El ciclista, equipado con gafas de realidad virtual, está ‘inmerso’ en la ruta, que se puede proyectar también en una pantalla en la clase para que el resto de alumnos puedan visualizar en tiempo real las imágenes que está viendo.

Gracia indica que los estudiantes del ciclo suelen hacer salidas por el entorno de Lleida, o más lejos, para diseñas rutas, como actividad académica, y apuntó que en el caso de que alguno no pudiera hacerlo por cualquier motivo, se podría utilizar este sistema para evaluarlo en el propio centro.

Señala también que para optar a la ayuda de Dualiza efectuaron una primera prueba con los recursos del instituto para ver si el proyecto era viable y destaca que con casi diez mil euros que les han concedido podrán adquirir equipamiento para desarrollar la iniciativa.

Joan Gatius, profesor de Digitalización que forma parte también del proyecto, destaca que la idea es “llevar un paso más allá el equipamiento que ofrecen algunas empresas para el entrenamiento ciclista, haciéndolo más inmersivo y realista”. Señala también que con “la dotación tecnológica de la Aulateca (del centro) y las oportunidades que nos ofrece Dualiza Caixabank creamos un entorno de aprendizaje único”.

Carles Sallan, jefe de estudios de FP, afirma que este proyecto “supondrá una forma de avanzar hacia una FP más digital y conectada con el entorno” y remarca que “acercan al alumnado a las tecnologías más actuales y les preparan para los nuevos retos del sector”.

La directora del instituto, Imma Romero, subraya que el proyecto educativo de centro “apuesta por la innovación, la cooperación y el aprendizaje activo” e incide en que la inciativa InnovaRideRv “representa para nosotros esos valores porque una práctica deportiva, tecnología e investigación”. De hecho, combina deporte, turismo e innovació digital para enriquecer la experiencia formativa y fomentar la sostenibilidad.

El instituto Joan Oró es el único de la provincia de Lleida que ha logrado financiación de la convocatoria Dualiza de los ocho centros catalanes. En el resto de Catalunya la han conseguido seis centros educativos de Barcelona y uno de Tarragona. En todo el Estado, son 38, con una dotación global de 463.681 euros.