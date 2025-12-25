Adjudicado a Ilnet el contrato de limpieza y recogida de basura para la próxima década

El ayuntamiento ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Romero Polo y Valoriza el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras para la próxima década. El documento de adjudicación fue publicado ayer en la plataforma de contratación pública de la Generalitat, en la que se detalla que su oferta ha sido la mejor valorada de las tres que se presentaron. Concretamente, Romero Polo-Valoriza logró una puntuación total de 90,125 puntos sobre 100, la de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) obtuvo una puntuación de 86,331, mientras que la de la UTE compuesta por GBI Paprec-Arnó Infraestructures logró 86,153 puntos. Cabe recordar que la UTE Romero Polo-Valoriza, denominada Ilnet, es la actual concesionaria de este servicio desde el 2006. En un principio, la duración del actual contrato iba a ser de 10 años, pero ha acabado siendo de 20 tras encadenar 4 prórrogas.

La adjudicación de la limpieza y la recogida de basura a Ilnet llega después de que esta recibiera la mejor puntuación tanto en el aspecto técnico como en el económico, tal y como avanzó este diario. En el primer apartado logró una puntuación de 30,125 puntos, mientras que FCC logró 26,350 y GBI-Arnó, 26,175. En este sentido, la futura adjudicataria obtuvo la mejor puntuación en las 4 áreas de este apartado: limpieza viaria, recogida, ‘deixalleries’ y gestión del contrato e instalaciones. En cuanto al apartado económico, Romero Polo-Valoriza presentó la oferta global más barata contando el presupuesto inicial y mejoras, 232.356.284,30 euros, aunque por muy poco margen respecto a las otras dos, que son 232.535.004,16 de FCC y 232.564.588,90 € de GBI-Arnó.

Una vez se haga oficial la adjudicación, Romero Polo se mantendrá como la principal empresa prestadora de servicios del ayuntamiento, ya que en mayo también se le adjudicó el contrato par el mantenimiento para el alumbrado público para los próximos 12 años junto con la empresa Edison Next Spain, valorado en 31,2 millones de euros. Por su parte, Valoriza era originalmente la división medioambiental del grupo Sacyr e incluía la empresa Sufi. En 2023 fue vendida a un fondo de inversión de Morgan Stanley.