Cargan contra la subida de precio de los nuevos abonos Avant

La Plataforma Usuaris Avant Catalunya denunció ayer que los nuevos abonos que el ministerio de Transportes ofrecerá a partir de 2026, denominados Pase Vía, y que sustituirán los títulos multiviaje existentes para Avant comportarán “una subida de precios”. Así lo aseguran tras hacer una comparativa de los descuentos de las dos modalidades del Pase Via, una del 45% y otra del 72%, con los abonos actuales, que son los Plus 10 (bono de 10 viajes); Plus 10/45 (10 viajes en 45 días) y Plus 30/50. El precio del billete de Avant Lleida-Barcelona es de 31,50 euros; con el abono Plus 10 es de 6,47; con la Plus 10/45 es de 10,24; mientras que con la Plus 30-50 el importe es de 5,75 euros. En cuanto a las abonos Pase Vía, con el de 45% de descuento el billete costará 17,32 euros, más caro que todos los abonos vigentes; mientras que con el de 72% de descuento será de 8,82 euros, es decir, más costoso que dos de los tres abonos disponibles ahora. Por ello, la plataforma señaló que “pese a que el Pase Vía sea una buena opción para mejorar la reserva de billetes, si los precios no cambian nos podemos encontrar con una subida de costes que no entendemos”.