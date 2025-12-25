La Paeria tramita un centenar de peticiones para convertir locales en pisos en cuatro años

La Paeria ha tramitado en los últimos cuatro años al menos un centenar de solicitudes para convertir bajos comerciales o altillos en viviendas en la ciudad de Lleida. Esta tendencia va in crescendo ya que en el 2022 concedió 23 y este 2025 ya se han registrado 36 peticiones, un 50% más. El ayuntamiento precisó que las 36 solicitudes recibidas este año corresponden a la adecuación de 44 pisos nuevos.

El presidente del Colegio de Arquitectos, Lluís de la Fuente, argumentó que el incremento del interés por convertir locales en pisos se explica por dos motivos. Por un lado, porque los bajos comerciales no tienen salida y, por otro, porque hay falta de vivienda. “Cuando no se puede dar cobertura de manera convencional, se buscan alternativas”, apuntó.

No obstante, indicó que “no siempre es fácil cumplir la normativa” requerida para llevar adelante esta opción urbanística. “El principal hándicap es que, aunque sea un espacio único, el decreto de habitabilidad obliga a que se pueda separar para crear una habitación, de manera que las dos estancias tengan ventilación. Y eso no se puede hacer si no hay suficiente fachada”, explicó. Añadió que otra de las cuestiones a tener en cuenta es la densidad de la edificabilidad de todo el bloque. Y en el caso de los altillos, señaló que muchas veces el problema es que no disponen de altura suficiente para ser destinados a vivienda.

En todo caso, una vez comprobado que el local o el altillo en cuestión están en una zona en la que el plan general de la ciudad permite el uso residencial y que cumple con la normativa de habitabilidad, es necesario encargar un proyecto a un arquitecto para ejecutar las obras pertinentes, con licencia municipal, y después un técnico debe certificarlas para solicitar la cédula de habitabilidad.

Los API certifican el interés y auguran un incremento

El presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Josep Maria Esteve, vaticinó que “cada vez habrá más solicitudes de cambio de uso de local a vivienda”, debido a la gran cantidad que hay de vacíos en ciertas zonas de la ciudad, como en Pardinyes o La Bordeta, por ejemplo. Incidió en que ya se están encontrando con esta situación, que cree que irá a más. Remarcó la dificultad actual de alquilar los locales y explicó que muchos propietarios de edad avanzada prefieren venderlos porque mantenerlos en desuso les genera gastos. “Tienen que pagar la comunidad de vecinos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras y el recibo de la luz, entre otras cuestiones, que puede representat en total 2.000, 3.000 o 5.000 euros al año”, apuntó.

Un tercio de los locales de la ciudad, vacíos

Lleida es la segunda ciudad catalana de más de 100.000 habitantes con un mayor número de locales vacíos, solo por detrás de Reus, según un informe de 2024. En concreto, 3.109 de un total de 8.197, lo que supone un poco más de un tercio (un 37,9%). Gran parte están en el centro, pero la mayoría se encuentran en barrios periféricos. El porcentaje de Lleida es muy superior al de Barcelona (18,2%), Tarragona (16%) y Girona (23,3%). Un estudio más reciente de la Paeria cifró en 150 los locales vacíos solo en el Eix Comercial y su entorno.