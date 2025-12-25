Lleida, segunda ciudad catalana con más locales vacíos

El carrer del Carme de l’Eix Comercial és una de les vies cèntriques on hi ha més locals comercials buits des de fa diversos anys. - MAGDALENA ALTISENT

Lleida es la segunda ciudad catalana de más de 100.000 habitantes con un mayor número de locales vacíos, solo por detrás de Reus, según in informe de 2024.

En concreto, 3.109 de un total de 8.197, lo que supone un poco más de un tercio (un 37,9%). Gran parte están en el centro, pero la mayoría se encuentran en barrios periféricos.

El porcentaje de Lleida es muy superior al de Barcelona (18,2%), Tarragona (16%) y Girona (23,3%). Un estudio más reciente de la Paeria cifró en 150 los locales vacíos solo en el Eix Comercial y su entorno.