La mayor pena en Ponent: 5 años y medio de cárcel

La Audiencia de Lleida tiene pendiente dictar la sentencia contra la conductora acusada de la muerte de tres motoristas —un vecino de Lleida de 43 años, una vecina de Lleida de 34 y una vecina de Logroño de 44— el 22 de septiembre de 2022 en la C-12 en Alfés. El juicio se celebró a mediados de noviembre y la Fiscalía solicitó una condena de seis años de prisión, dos por cada homicidio por imprudencia. Una de las acusaciones particulares pidió nueve años de cárcel. No iba bebida, ni drogada ni a una velocidad excesiva, pero su “falta de atención a la conducción porque estaba tomando un café al volante”, según los Mossos, causó una tragedia que “se habría podido evitar”.