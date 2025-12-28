Más de 200 personas visitan el espacio del Banc de Sang en el Cucalòcum

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este fin de semana la Associació de Donants de Sang del Segrià ha habilitado un espacio de donación al Cucalòcum por primera vez, que han visitado más de 200 personas. Gracias a los numerosos ofrecimientos recibidos de dar sangre ha motivado a la entidad a proponer la instalación de un bus de donación al Parc de la Infància i la Joventut de Lleida.

La vicepresidenta de la asociación, Anna Rojas, ha hecho un balance muy positivo de esta iniciativa, que afirma que está destinada a "dar a conocer y sensibilizar a los visitantes del parque sobre la importancia de la donación de sangre", partiendo desde la perspectiva de los niños, pero también teniendo en cuenta la de los padres que los acompaña.

Una docena de voluntarios han participado de la iniciativa, donde se han repartido más de 500 globos a niños. También se ha obsequiado a los niños que han hecho dibujos con pulseras rojas, bolígrafos y llaveros de la mascota “Rogeta”, y se han distribuido más de 300 ejemplares de los libros "Un Pardalet Ferit" y "La Garganta de la Sang".

En el acuerdo firmado entre Fira de Lleida y la Associació de Donants de Sang del Segrià se pactó que se cedía el espacio en el recinto del Cucalòcum, y que el Banc de Sang, ubicado en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, regala entradas de Cucalòcum a las personas donantes con el fin de incentivar la donación.