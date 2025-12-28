Detenida por agredir a un joven durante una pelea en un bar del Centro Histórico de Lleida

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana, en el Eje Comercial de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

La Guàrdia Urbana detuvo ayer por la mañana a una mujer de 33 años acusada de agredir a un joven durante una pelea que tuvo lugar la noche de Sant Esteve en un bar del Centro Histórico.

Según informaron fuentes policiales, el viernes pasado, hacia las 21.40 horas, tuvo lugar un enfrentamiento entre dos grupos de personas en un establecimiento de la calle Boters. Durante la pelea, un joven resultó herido con lesiones graves, con un corte en la cabeza, por el cual tuvo que recibir puntos de sutura.

Los agentes revisaron las cámaras de seguridad e identificaron a una mujer como presunta autora de la agresión, por lo cual fue arrestada.

Por otra parte, ayer tarde fue detenido un hombre de 45 años acusado de robar más de 500 euros en prendas de ropa de un establecimiento de la calle del Carme.