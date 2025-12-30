Fin de Año con refuerzo de urbanos y 3 líneas de bus nocturno gratuitas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria destinará 42 agentes de la Guardia Urbana para reforzar la seguridad la noche de Fin de Año. Patrullarán por las zonas de más concentración de personas, harán pruebas de alcoholemia y regularán el tráfico. Asimismo, habilitará tres líneas de autobuses nocturnos gratuitas con parada a demanda. Es decir, los pasajeros podrán pedir al conductor que pare en puntos donde no hay parada, siempre dentro de su ruta habitual. Además de los urbanos, el dispositivo incluye tres informadores de autobuses, seis personas en los Puntos Lila/Rainbow itinerantes, una psicóloga y una coordinadora, en el marco de la campaña “1.000 Ulls”.

El transporte público nocturno se amplía con una línea nueva, la L Especial Ronda-La Llotja, que se sumará a la L6 (Bordeta-Cappont-Nastasi) y la ’L7 (Mangraners-Secà). En total, circularán 5 buses con una frecuencia de paso cada 30 minutos, desde la una de madrugada hasta las ocho de la mañana.

La teniente de alcalde de Seguridad, Cristina Morón, apeló al civismo y al respeto. “Fin de Año es una noche para pasarlo bien, para disfrutarla, pero con ‘seny’, usando el transporte público, evitando las conductas de riesgo y respetando a las personas y el espacio público”, afirmó, y subrayó que el objetivo del dispositivo es “anticiparnos a los riesgos, actuar con rapidez y garantizar la seguridad en una noche para todos”.

Por su parte, la teniente de alcalde Carme Valls explicó que los puntos Lila/Rainbow itinerantes contarán con dos agentes cada uno formados en violencia machista y LGTBIfóbica que cubrirán la Zona Alta, Pardinyes y Cappont, las zonas donde hay más locales de ocio nocturno. Tanto estos agentes como los de los autobuses irán identificados con un forro polar de color lila y una acreditación. También se habilitará el teléfono 608593908, que estará operativo hasta una semana después de la noche de Fin de Año, para posibilitar posibles denuncias en días posteriores.

El sector del ocio nocturno de Catalunya alerta de fiestas ilegales

� El sector del ocio nocturno de Catalunya asegura que se está produciendo un comportamiento desigual en la venta de entradas anticipadas para Fin de Año. Señalan que hay ‘sold out’ en unas áreas, mientras en otras se observa un “estancamiento” que vinculan, en parte, a las fiestas ilegales. Así lo indicó ayer la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Criticó que establecimientos y colectivos organicen actividades recreativas no amparadas por sus licencias, en ocasiones en inmuebles públicos cedidos por administraciones, y añadió que muchos no cumplen con requisitos de seguridad, sanidad y aforo. Remarcó que supone una competencia desleal y “un grave peligro” para los asistentes. En todo el Estado, el ocio nocturno prevé facturar cerca de 217 millones esa noche.