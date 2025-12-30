Uno de los bloques Voravia de Balàfia ya muestra su nueva ‘cara’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Uno de los edificios de los bloques del Grup Voravia de Balàfia ya muestra su nueva 'cara'. Después de haber sido sometido a obras de rehabilitación, su fachada de ladrillos ya es historia, como muestra la imagen. Los trabajos siguen actualmente en otro de los inmuebles del grupo. Estos bloques antiguos son los únicos de la ciudad que se han acogido a las ayudas de fondos europeos Next Generation destinados a la rehabilitación energética de este tipo de edificios.