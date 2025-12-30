SEGRE
INVESTIGACIÓN

Siete parejas denuncian al dueño de una agencia de viajes de Lleida por estafarles 21.000 euros

VIVIENDA

Uno de los bloques Voravia de Balàfia ya muestra su nueva ‘cara’

Operarios retiraron ayer andamios de este bloque. - S.E.

Operarios retiraron ayer andamios de este bloque. - S.E.

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Uno de los edificios de los bloques del Grup Voravia de Balàfia ya muestra su nueva 'cara'. Después de haber sido sometido a obras de rehabilitación, su fachada de ladrillos ya es historia, como muestra la imagen. Los trabajos siguen actualmente en otro de los inmuebles del grupo. Estos bloques antiguos son los únicos de la ciudad que se han acogido a las ayudas de fondos europeos Next Generation destinados a la rehabilitación energética de este tipo de edificios.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking