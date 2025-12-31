PARTIDOS
El PP visita la Dolceria Farré en apoyo al sector de la pastelería
El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), visitó ayer la Dolceria Farré, un negocio emblemático del Clot abierto desde 1966 y gestionado por la segunda generación de la familia. Palau puso en valor el “trabajo artesano, constante y sacrificado” de los profesionales que elaboran productos tradicionales como turrones, troncs de Nadal, panellets o roscones de Reyes. “Suelen estar invisibilizados ante la oferta industrial, hablamos de un oficio que combina pasión, tradición y esfuerzo, y que forma parte de nuestro patrimonio gastronómico y emocional”, afirmó. “Apostar por los establecimientos de toda la vida no es solo una cuestión de consumo, sino también de ciudad y valores”, añadió.