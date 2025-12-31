El PP visita la Dolceria Farré en apoyo al sector de la pastelería

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), visitó ayer la Dolceria Farré, un negocio emblemático del Clot abierto desde 1966 y gestionado por la segunda generación de la familia. Palau puso en valor el “trabajo artesano, constante y sacrificado” de los profesionales que elaboran productos tradicionales como turrones, troncs de Nadal, panellets o roscones de Reyes. “Suelen estar invisibilizados ante la oferta industrial, hablamos de un oficio que combina pasión, tradición y esfuerzo, y que forma parte de nuestro patrimonio gastronómico y emocional”, afirmó. “Apostar por los establecimientos de toda la vida no es solo una cuestión de consumo, sino también de ciudad y valores”, añadió.