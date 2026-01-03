Actualización del mapa de residentes de la zona azul con 15 áreas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria ha actualizado el mapa de zona azul para residentes, que establece 15 áreas ditribuidas de forma homogénea según los límites naturales de los barrios y las principales avenidas. Se puede consultar en el trámite digital abierto en su web para gestionar el alta o la renovación de la condición de residente. También se puede gestionar de forma presencial en las oficinas de la Empresa Municipal de Agenda Urbana en la plaza Blas Infante.