MOVILIDAD
Actualización del mapa de residentes de la zona azul con 15 áreas
La Paeria ha actualizado el mapa de zona azul para residentes, que establece 15 áreas ditribuidas de forma homogénea según los límites naturales de los barrios y las principales avenidas. Se puede consultar en el trámite digital abierto en su web para gestionar el alta o la renovación de la condición de residente. También se puede gestionar de forma presencial en las oficinas de la Empresa Municipal de Agenda Urbana en la plaza Blas Infante.