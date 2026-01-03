Diseñan una ‘caja negra’ para armas que también alerta cuando solo queda una bala

El ingeniero Pau Gairí, en colaboración con el instructor policial José Gálvez, han desarrollado un dispositivo tecnológico bautizado como ControlGun que se instala en armas de fuego y previene la denominada ‘parálisis operativa’, el momento en el que un agente se queda sin munición durante una intervención policial. También funciona como una ‘caja negra’ ya que graba toda la actividad del arma.

El desarrollo de la electrónica, el funcionamiento y el algoritmo de inteligencia artificial del dispositivo forma parte de la tesis doctoral de Gairí, tutelada por Marcel Tresanchez y Tomàs Pallejà, con el apoyo del grupo de investigación de Procesamiento de Señal y Robótica de la Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL). Asimismo, el Club de Tiro Olímpico de Lleida cede espacios para efectuar pruebas y se abre a incluir nuevas tecnologías para la mejora del tiro deportivo.

Esta innovación responde a una necesidad real identificada por Gálvez tras años de experiencia: bajo situaciones de estrés extremo, el cerebro humano es incapaz de contabilizar los disparos efectuados. El dispositivo resuelve esta situación mediante un sistema de alertas acústicas y vibratorias que notifica al agente cuando queda el último cartucho, permitiendo así efectuar un cambio de cargador manteniendo siempre una bala en la recámara y con ello, su capacidad defensiva, ya que puede retirarse a un lugar seguro para recargar el arma.

En cuanto al registro digital de ControlGun, el sistema graba de forma automática cada acción, como disparos, recargas, cambios de cargador e incluso golpes, en una memoria interna inmodificable. Esto puede ser clave para la reconstrucción de incidentes y la protección jurídica de los agentes.

El dispositivo también funciona como un instructor virtual capaz de identificar patrones individuales de error y proponer correcciones. Analiza la técnica de disparo, identificando problemas de “verticalidad” y “angulación”, por ejemplo, que afectan a la precisión del tirador. Detecta defectos técnicos como la aplicación de demasiada fuerza en el disparador o presiones incorrectas con las manos que provocan desviaciones en el tiro. Esta monitorización detallada permite generar un “conjunto de sugerencias para el tirador” completamente personalizado.