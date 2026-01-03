Más de 3.700 firmas de personal educativo para exigir más recursos

Los sindicatos educativos han recabado por el momento 3.737 firmas en la demarcación de Lleida para reclamar una “dignificación” de la profesión docente, lo que supone un 8,7% de las 42.566 recogidas en toda Catalunya. La mayoría, 3.148, corresponden al llano y 589, al Pirineo. Su objetivo es conseguir el apoyo del 70% del personal de los centros, para mostrar su fuerza ante el departamento de Educación y lograr sus reinvindicaciones, que son recuperar el 25% del poder adquisitivo perdido en los últimos años y revertir la sobrecarga de trabajo con menos burocracia, más recursos y una disminución de la ratio de alumnos por clase. Si no las consiguen, ya han amenazado con huelga a partir del 11 de febrero.

En el caso de Lleida, las firmas del llano representan el 58,8% del personal y las de las comarcas de montaña, un 52,8%, ambas por encima del porcentaje del conjunto de Catalunya, que es del 50,7%.El Segrià, en correspondencia a su mayor volumen de población, es la comarca con más adhesiones, en concreto 1.789, lo que supone un 60,8% del personal educativo. En el Urgell hay 394 firmas (68,6%), en Pla d’Urgell son 341 (59,5%), en la Noguera 276 (48,3%), en la Segarra 188 (45,5%) y en Les Garrigues 153 (60,7%).

En las comarcas del Pirineo, por ahora llevan recogidas 164 adhesiones en el Pallars Jussà (77,7%) y 97 en el Sobirà (77,6%), 96 en Aran (55,5%), 63 en el Alt Urgell (22,5%) y 61 en la Alta Ribagorça (70,1%). Asimismo, en el Solsonès son 66 (32,7%).

P

La conselleria de Educación y FP ha publicado las nuevas concreciones curriculares de las materias de ESO, que ya pueden consultar los institutos. El pasado mes de abril se pusieron a disposición las primeras orientaciones en matemáticas y lenguas, y desde esta semana ya están disponibles las concreciones de biología y geología y de física y química (asignaturas que ha fusionado pese a las quejas de los docentes), así como de música, y tecnología y digitalización. El departamento afirma que ha trabajado estos documentos —que suponen concretar y secuenciar los principales saberes de los currículos— para facilitar a los docentes la programación de las situaciones de aprendizaje y, de ese modo, “dar respuesta a la necesidad expresada por equipos directivos y profesorado”. Incluyen los conocimientos “claves” en cada materia y curso, así como ejemplos prácticos para aplicar en el aula. Es decir, establece los saberes esenciales imprescindibles que el alumnado necesita adquirir para avanzar en sus diferentes etapas educativas.

Los próximos documentos que publicará la conselleria serán los de lengua extranjera de Primaria y ESO, ciencias sociales de ESO, conocimiento del medio natural, social y cultural de Primaria y educación física de las dos etapas.