Denuncian molestias por averías en dos autobuses urbanos desde el viernes

Vecinos denuncian las molestias que sufren por las “constantes averías” de los autobuses urbanos. La última sucedió ayer, poco antes de las nueve de la mañana en la avenida de les Garrigues, cuando en un bus de la línea 7 se averió una bomba de aire de las puertas. “Fue como una explosión, no salió fuego, pero nos pegó un susto de muerte, el vehículo se quedó parado y salimos todos corriendo”, explicó una pasajera que fue trasladada a otro bus junto con el resto de usuarios. El ayuntamiento confirmó el incidente e indicó que se trata de una avería “poco habitual y aparatosa, pero sin ningún riesgo para la seguridad”.

Usuarios del servicio lamentan que los fallos en los buses son “continuos, cada dos por tres”. En efecto, el viernes se quedó parado otro bus (en este caso eléctrico) en la misma avenida, cerca del cruce con la LL-11. Una portavoz municipal aseguró que se trató de un suceso “casual” y añadió que “la empresa concesionaria, Moventis (Autobusos de Lleida), ya está informada y trabaja en la reparación de los dos vehículos para restablecer el servicio con normalidad lo antes posible”.

Asimismo, vecinos explicaron que un bus llegó a Els Mangraners sacando humo de una rueda que se incendió, hace unas semanas, y en otra ocasión el vehículo se quedó inclinado por una avería relacionada con la suspensión.

La concesión del servicio vencía en diciembre, pero el pleno del pasado día 23 aprobó una prórroga hasta el próximo diciembre tras un acuerdo entre el PSC y el PP. La teniente de alcalde Cristina Morón defendió que era un “paso necesario” para diseñar con rigor el futuro modelo de transporte. Actualmente se están diseñando las nuevas líneas.