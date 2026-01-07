Los vecinos de Balàfia exigen a la Paeria los detalles del “hub” cívico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de Balàfia ha desconvocado la asamblea ordinaria que iba a celebrar este sábado porque el ayuntamiento no le ha facilitado toda la información sobre el proyecto de hub cívico que quiere habilitar en la antigua Escola Balàfia. Un equipamiento que iba a ser objeto de debate en esta sesión y que prevé, entre otros servicios, ofrecer alojamiento para personas sin hogar y víctimas de violencia machista. Debido a estos usos, su implantación ha generado protestas y división entre parte de los vecinos, que desde el día 27 de diciembre hacen caceroladas para mostrar su rechazo. “La asociación vecinal ha pedido, repetidamente, a la Paeria más información y concreción sobre los usos de la antigua Escola Balàfia que prevé el proyecto y que todavía no disponemos en su totalidad”, criticó la entidad. Por ello, instó al equipo de gobierno a que todo el proyecto “esté abierto al vecindario para que todo el mundo se pueda formar una opinión lo más fundamentada posible”. La nueva fecha de la asamblea se comunicará “próximamente”.