Acusa a su ex de secuestrar a su hija y pide ayuda para recuperarla

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de las autoridades italianas y detectives privados, localizaron el pasado 23 de diciembre a Gina, una niña de cinco años que su padre no devolvió a su madre Laia Castelltort —cuya familia es leridana— en El Prat de Llobregat en un caso de sustracción de menores, como informó SEGRE. La madre había denunciado su desaparición y el posible secuestro por parte del progenitor el 14 de diciembre después de que no le devolviera a la menor. Pese a que han pasado cerca de tres semanas desde que fuera localizada, la pequeña continúa en Italia, en un centro de menores, pendiente de ser devuelta a Catalunya. Además, hasta este próximo martes no está prevista la vista para que un juez decida si debe regresar con su madre.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado Laia Castelltort son los gastos jurídicos a los que debe hacer frente. Para ello, ha impulsado una campaña (https://www.gofundme.com/f/la-gina-ens-necessita-femla-tornar-a-casa) para recaudar fondos. Laia explica que “las autoridades italianas aún no han activado la repatriación inmediata de mi hija. Afronto unos costes judiciales muy elevados: necesito contratar a abogados habilitados en Italia para conseguir que Gina vuelva a casa, y tengo que afrontar cuatro procesos abiertos en España contra el padre, tanto civiles como penales. La suma puede llegar a los 40.000 euros”.

Por ese motivo “pido apoyo: cada aportación es un paso más para que Gina vuelva a casa. Necesitamos tu apoyo económico para conseguirlo”. Ayer por la tarde ya habían conseguido recaudar casi 42.000 euros con cerca de 1.800 donativos. Han recibido numerosos apoyos. En Ponent ha participado activamente en la campaña el influencer Postureig de Lleida.

La abogada de la madre, Carla Vall, aseguró a El Prat Digital que “es un caso de violencia vicaria y se han vulnerado los derechos de Gina, que es la víctima directa y a la que se está instrumentalizando para dañar a su madre”. Añadió que “hay varios delitos y causas en curso, existe una sustracción de carácter internacional con la clara intención de impedir que la niña tenga acceso a su entorno cercano”. La letrada detalló que “estamos ante una situación de bloqueo, porque Italia está haciendo valer su competencia por encima de la nuestra. Jurídicamente es incomprensible, porque tenemos una resolución de un juzgado de El Prat que dice que esta niña debe ser retornada a su hogar, a su madre, y, por tanto, Italia lo que debería hacer es cumplir con los convenios internacionales. Pero allí hay una visión del padre de familia y es una figura más fuerte que la que tenemos aquí”.