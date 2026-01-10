Apertura extraordinaria de las bibliotecas por los exámenes

Vista de la fachada del Rectorado de la Universidad de Lleida. - SEGRE.

Las bibliotecas de la UdL inician hoy un periodo de apertura extraordinaria por cubrir la demanda del alumnado durante los exámenes del primer cuatrimestre.

Les de Ciencias de la Salud y Agrónomos funcionarán este fin de semana y los dos siguientes de 8.30 a 20.30 horas, mientras que la de Lletres cerrará por las obras de climatización del Rectorado.

La del paseo Verdaguer del campus de Igualada también abre este fin de semana, el 24-25 y el 31-1 de febrero. El acceso será restringido a la comunidad universitaria y será necesario presentar el carné para entrar.

La UdL también amplía el horario de las salas de estudio durante el periodo evaluativo, hasta el próximo día 29. En el edificio Polivalent 1 de Cappont está disponible entre las 21.00 y las 3.00 horas los días laborables y de 9.00 a 3.00 los fines de semana. La de la facultad de Medicina abre de 9.00 a 23.30 del lunes al viernes y sólo hasta las 14.30 hoy y los sábados 17 y 2.

La de Agrónomos mantiene el horario habitual, del lunes al viernes de 9.00 en 21.00. Y con respecto al campus de Igualada, funcionan las salas de estudio 1.05 y 2.05 entre semana, de 8.00 de la mañana en 20.00 de la noche.