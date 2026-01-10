El Gobierno prevé subidas de hasta el 40% en la plusvalía municipal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno central ha actualizado los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, que grava todas las compraventas y herencias de viviendas, y para este 2026 prevé aplicar una subidas que llegarán al 40% en algunos tramos. El Ejecutivo aprobó este aumento mediante un Real Decreto-ley en diciembre, pero para que entre en vigor deberá ser validado por el Congreso. El mayor golpe fiscal se lo llevarán los propietarios que vendan un inmueble adquirido hace aproximadamente una década. Y es que el coeficiente para las viviendas de 9 años de antigüedad pasa del 0,15% al 0,21%, un 40% más. Asimismo, en los pisos de 10 años el incremento es del 33,33%; en los de 11, del 30%; y en los de 12 años, del 22,22%. Por otro lado, en las viviendas de 8 años de antigüedad que se vendan el incremento de la plusvalía será del 21,05%; mientras que para las de 7 será del 10%; una subida similar que también experimentarán las de 13, 14 y 15 años (11,11%). Las únicas que notarán un descenso serán las viviendas de 17 años (-7,69%); 18 (-5.88%); 19 (-4,35%); o igual o superior a 20 años (-12,5%).

El presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Josep Maria Esteve, consideró que esta medida responde a un interés recaudatorio de la administración. “Aumentan la tributación porque quieren sacar tajada de las transacciones inmobiliarias”, dijo, y apuntó que cada vez es más complicado llevar adelante operaciones “por la burocracia”.

El sector critica la regulación del alquiler de habitaciones

Este incremento de hasta un 40% de la plusvalía, pendiente de validar por el Congreso, se suma a la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones en los municipios tensionados que ha aprobado el Parlament. Profesionales del sector remarcan que esta última normativa será muy perjudicial para los propietarios que compraron y reformaron viviendas para alquilarlas por habitaciones, para aumentar así el rendimiento del inmueble. El presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria vaticinó que muchos “las acabarán cerrando o poniéndolas a la venta”, de modo que caerá la oferta de alquiler. Puso como ejemplo un piso de cuatro habitaciones en que el dueño alquila por 300 euros cada una, lo que le supone un ingreso de 1.200 euros al mes. “Ahora el índice de referencia marca el alquiler (total) en 550 euros, así que cuando se vayan los actuales inquilinos lo cerrará”, explicó. Asimismo, la normativa indica que la suma del precio de cada habitación no podrá superar, en los nuevos contratos el importe del arrendamiento anterior de toda la vivienda.