El PP recoge 4.105 firmas contra el albergue en el colegio Balàfia

El pleno de la Paeria de este mes de enero debatirá la moción presentada por el grupo municipal del PP que reclama la paralización del proyecto para ubicar en el antiguo colegio Balàfia un alojamiento temporal para personas sin hogar y dar voz a los vecinos para que decidan los usos de este equipamiento.

El jefe de oposición, Xavi Palau, recordó que desde que en julio de 2024 iniciaron una recogida de firmas contra este proyecto ya llevan 4.105, que ponen a disposición de los vecinos para sumarlas a las que este colectivo también están recogiendo, indicó. Añadió que en la moción dan treinta días al gobierno municipal para que aporte información técnica sobre esta iniciativa y dijo que están estudiando también las condiciones urbanísticas del edificio para determinar su estado. Apuntó también que ve posibles “errores técnicos en el proceso administrativo susceptibles de ser objeto de acciones legales”, a nivel particular, pero remarcó que actualmente la prioridad es la vía política, con acciones y recursos. Además, propuso invertir los 2.270.000 euros previstos para adecuar el “hub” en la escuela Balàfia en la compra por derecho de tanteo de 30 o 35 viviendas repartidas por la ciudad para albergar a entre 90 y 120 personas.

El jefe de la oposición recordó que en el anterior mandato el PSC presentó una moción que pedía suspender el proyecto de albergue en Pardinyes planteado por el gobierno encabezado por el republicano Miquel Pueyo e iniciar un proceso participativo, “y el PP la apoyó”. Asimismo, incidió en que también son contrarios al proyecto para las Josefinas.