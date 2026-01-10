Ordeig pide consenso con la nueva financiación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El primer secretario del PSC de Lleida y conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, instó ayer a la “responsabilidad” con el nuevo modelo de financiación de Catalunya porque se traducirá en “más dinero para Lleida”. “Lo que es bueno para Catalunya, lo es para nuestro territorio, y debe tener el máximo apoyo. Para algunos es insuficiente y para otros demasiado, cuando el carril del medio es el que más consenso suma”, remarcó, en un desayuno con la prensa. Apostó por generar “optimismo y confianza” en la ciudadanía, ante los actuales cambios geopolíticos, y afirmó que 2026 será un año de concretar proyectos en servicios, inversiones, infraestrucuras y actividad económica. Respecto al sector agrario, dijo que hay que invertir en regadío y tecnología.

El primer secretario de la agrupación local y alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, indicó que los delitos han caído un 6,5% y que este año impulsarán sueldo industrial, pisos asequibles y equipamientos. Subrayó que Lleida debe asumir su papel de segunda capital catalana y trabajar alianzas para un desarrollo equilibrado del país”.