El Mercat del Pla de Lleida, futura incubadora de nuevos proyectos cooperativos

La Paeria ha licitado, por un importe de 28.798 euros, la redacción del proyecto de obra y la dirección de los trabajos necesarios para poner en uso el Mercat del Pla, ubicado en el número 3 de la calle Sant Martí, como “polo cooperativo”. Tal como avanzó este diario, el Aplec Cooperatiu propuso al gobierno municipal asumir la gestión de este equipamiento.

El pliego de cláusulas especifica que el objetivo es convertir el edificio en “un espacio de trabajo e intercambio para emprendedores de la economía social y solidaria, una incubadora de nuevos proyectos cooperativos, un espacio de creación de puestos de trabajo, un lugar de formación y actividades de este ámbito y un recurso abierto a proyectos e iniciativas comunitarias”. La idea es consolidar el Mercat del Pla como “un equipamiento de referencia para la promoción del cooperativismo y la economía social y solidaria en Lleida, con capacidad de impactar positivamente tanto en el desarrollo socioeconómico local como en la cohesión del barrio y la ciudad”. Además, pretende dinamizar el Barri Antic, “generando actividad económica y social enraizada en el territorio”.

El ayuntamiento propone instalar sistemas modulares flexibles bajo los criterios de minimización del impacto ambiental, respetando la construcción original. Así, está previsto dotar al equipamiento de “construcciones modulares de madera que se podrán desmontar y permitirán una flexibilidad del espacio”. Detalla que “los volúmenes estarán vinculados entre ellos a través de los espacios interiores de la nave, que actuarán como espacios intersticiales de paso y de estancia, propiciando actividades y actos puntuales en ellos”.

Intentos fallidos de reabrir el equipamiento, cerrado en 2003

El Mercat del Pla cesó su actividad comercial en 2003 y en 2006 se proyectó adecuarlo como supermercado y galería de arte, pero la adjudicataria renunció. En 2014 abrió como outlet de moda y con tiendas efímeras en solares cercanos, pero cerró en 2017. Dos años después se quiso convertir en un espacio gastronómico y de comercio de proximidad, pero la adjudicataria también renunció. Con el actual proyecto de “polo cooperativo” la Paeria quiere dotar al edificio de una actividad estable.