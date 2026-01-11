Lleida mantiene pisos mayores que el resto de capitales gracias al precio del suelo

El parque de viviendas de Lleida ciudad lleva aproximadamente una década rondando los 50.000 viviendas y casi la mitad de ellos, el 49%, tienen entre 60 y 90 metros cuadrados de superficie. Unas dimensiones que podrían considerarse las estándar para una vivienda tipo en la mayoría de ciudades. No obstante, mientras en otras la superficie media se ha ido reduciendo ante la subida de los precios, en Lleida se mantiene, según los promotores. El menor precio del suelo respecto a otras capitales o la necesidad de contar con más espacios para vivir, sean privados o comunitarios, son los motivos por los que Lleida es una excepción.

Según los últimos datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en Lleida hay 54.543 viviendas de las cuales 25.329 tienen entre 60 y 90 metros cuadrados. Concretamente, hay 13.389 que tienen entre 76 y 90 metros, mientras que las otras 11.940 son de entre 61 y 75 metros cuadrados. Unos valores que se mantienen estables desde hace 15 años. El tercer tipo más común es la que tiene entre 91 y 105 metros con 8.388, el 15,07% del total, seguido de las de entre 46 y 60 metros con 7.185 (13,17%). Las viviendas más grandes representan el 15% del total, incluyendo las que tienen entre 106 y 120 metros, que son el 7,22% (3.939); las de entre 121 y 150, con el 5,97% (3.261); las que van de los 151 a los 180 metros, con el 2,53% (1.383); y las de más de 180 metros (1.125), el 2%. En el otro extremo están las que tienen una superficie entre 31 y 45 metros, que son el 5,35% (2.922); y por último figuran los apartamentos de menos de 30 metros, que son el 1,3% (735).

Sobre el hecho de que en Lleida la superficie de las viviendas se mantenga y no se reduzca, como pasa en otras capitales, la presidenta de l’Associació de Promotors de Lleida, Montse Pujol, señala que los pisos de entre 60 y 90 metros cuadrados “siguen siendo los más demandados”. “Podríamos decir que Lleida es una excepción respecto otras ciudades porque en la mayoría la dimensión mediana de los pisos de nuevas promociones se ha reducido, solo hay que Barcelona”, dice Pujol. Lo atribuye a que “la demanda por este tipo de viviendas en Lleida se mantiene, el precio del suelo es más asequible y tenemos más terreno disponible que otras ciudades y, además, después de la pandemia hubo un auge circunstancial de demanda de viviendas grandes”. Por otro lado, Pujol señala que, además del precio del suelo, la reducción del tamaño de las viviendas se debe a las circunstancias de la época. “Antes necesitábamos un cuarto de despensa, ahora no, antes había un comedor principal y uno para el día a día, ahora ya no hay demanda, y antes la cocina y el comedor estaban separados, y ahora muchos lo quieren unificados”, concluye la presidenta de los promotores.

Sobre esta nueva tendencia al alza, De la Fuente indicó que “no siempre es fácil cumplir la normativa” que se requiere para hacer esta reconversión de usos. “El mayor hándicap es que, aunque sea un espacio único, el decreto de habitabilidad obliga a que se pueda separar para crear una habitación, de manera que las dos estancias tengan ventilación. Y eso no se puede hacer si no hay suficiente fachada”, detalló. Por su parte, desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Lleida (API), también han constatado un aumento del interés en reconvertir locales en viviendas y vaticinan que irá a más en los barrios periféricos.

La reconversión de locales en viviendas va a más

La Paeria ha tramitado en los últimos cuatro años al menos un centenar de solicitudes para convertir bajos comerciales o altillos en viviendas en la ciudad. Una tendencia que lleva varios años al alza, ya que en el 2022 otorgó 23 permisos y en 2025 unas 36, un 50% más. Y es que la reconversión de locales en viviendas se ha visto como una oportunidad más para, por un lado, aumentar la oferta residencial de la ciudad y, por otro, reducir el número de locales vacíos, según señaló el presidente del Colegio de Arquitectos de Lleida, Lluís de la Fuente. Cabe recordar que Lleida es la segunda ciudad catalana con mayor porcentaje de locales vacíos, solo por detrás de Reus. Concretamente, hay 3.109 locales inactivos de 8.197, el 37,9% del total. Una cifra muy superior a la de Barcelona (18,2%), Tarragona (16%), y Girona (23,3%).