Plantación de árboles en la Rambla Corregidor Escofet

Operarios han plantado esta semana árboles en el paseo central de la Rambla Corregidor Escofet, en Pardinyes a la altura de la Escuela Oficial de Idiomas. La Paeria también está reparando una de las aceras de este vial, justo es este punto. Desde el inicio del mandato, el ayuntamiento ha plantado 2.850 árboles, según detalló el alcalde, Fèlix Larrosa, en su cuenta de Instragram, y el objetivo del gobierno municipal es llegar a los cuatro mil.