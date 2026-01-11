Tres arrestados para increpar y agredir guardias urbanos en Lleida

Imagen de archivo de la comisaría de la Guardia Urbana de Lleida. - AMADO FUROR.

La Guàrdia Urbana detuvo ayer de madrugada a dos hombres y una mujer acusados de increpar y agredir varios agentes. Fueron arrestados como presuntos autores de un delito de atentado a la autoridad.

Tuvo lugar a las 3.50 horas en Prat de la Riba, cuando una patrulla procedió a identificar a varias personas. Por lo visto, se negaron, increparon a los agentes e intentaron agredirlos, por lo cual fueron arrestados. Dos mujeres más fueron imputadas por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Por otra parte, detuvieron a un hombre por robos en tiendas del Eix Comercial.