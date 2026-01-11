Unas 300 personas protestan en Balàfia en contra del 'Hub Cívico'

Unas 280 personas según la Urbana y hasta 400 según la organización han protestado este domingo por la mañana en una marcha para mostrar su rechazo a que el antiguo colegio de la calle Valls d'Andorra acoja un alojamiento temporal para personas sinhogar, tal como proyecta el ayuntamiento.

Los manifestantes aseguran que "no rechazan personas, sino un modelo que no funciona y que congestiona los recursos". Y piden parar el proyecto del hub, y que la Paeria escuche a los vecinos para hacer de la escuela un espacio educativo para todos.

Los contrarios a este equipamiento han protestado también con caceroladas y prevén otras dos manifestaciones para los domingos 18 y 25. A la manifestación han participado políticos de PP y Vox.