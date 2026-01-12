El Avant de las 07.05 desde Lleida llega a Barcelona con más de dos horas de retraso

Una incidencia técnica en un tren detectada en el taller de Can Tunis ha provocado que el Avant que tenía que estar a la estación de Lleida a las 07.05 horas no haya podido llegar en la capital del Segrià. Renfe ha enviado dos convoyes, uno hacia Tarragona y otro hacia Lleida para recoger a los pasajeros, pero no ha llegado a la estación de Lleida-Pirineus hasta las 09.18 h, causando que los viajeros que tenían que ir a Barcelona-Sans hayan llegado a su destino a las 10.20 horas, con más de dos horas de retraso.

Según la compañía, se ha intentado recolocar al máximo número de viajeros posible en otros trenes de alta velocidad hacia Barcelona, pero ha sido muy complicado por la alta ocupación del lunes a primera hora de la mañana.

Los usuarios han criticado la mala gestión del servicio. En este sentido, hay que recordar que el pasado mes de octubre el servicio de Avant a primera hora de la mañana desde Lleida acumuló tres averías. En la última, el convoy que tenía que salir de la capital del Segrià a las 7.05 fue suprimido cuando todos los viajeros hacían cola en el control de acceso, según explicaron afectados. Algunos indicaron que, ante la falta de información, optaron por volver a casa, como es el caso de un estudiante que tuvo que faltar a clase al no poder viajar a tiempo hasta la capital catalana.

Usuarios piden rebajar los nuevos abonos Avant

Por otra parte, la Plataforma de Usuarios de Avant de Catalunya pide revisar a la baja los precios de los nuevos abonos Avant, el Pase Vía y el Abono 10-30, para revertir los “incrementos encubiertos” que aseguran que Renfe esconde. Los nuevos títulos, que se activaron el 1 de enero, sustituyen las diferentes Tarjetas Plus, que se podrán utilizar hasta el próximo 31 de enero.

En el caso de los abonos de diez viajes, los usuarios denuncian subidas superiores al 20% en todos los casos. Entre Lleida y Barcelona, cada trayecto pasará de costar 6,4 euros (con la Tarjeta Plus 10) a 7,8 euros (con el nuevo Abono 10-30). Entre Lleida y Tarragona, subirán de 3,1 a 3,8 euros. El resto de Tarjetas Plus (10-45 y 30/50) desaparecerán y se reconvertirán en el nuevo Pase Vía, que establece una suscripción trimestral con descuentos mínimos del 45% que se incrementan a medida que el usuario realiza más viajes. La plataforma denuncia que “sigue penalizando las anulaciones con menos de 60 minutos de antelación”.