Larrosa se reúne con el nuevo presidente vecinal de Universitat

El alcalde, Fèlix Larrosa, se reunió ayer con el nuevo presidente de la asociación de vecinos de Universitat, Joan Taboada, para presentarse y conocer las necesidades del barrio. Taboada, que hasta ahora ejercía de vicepresidente, sustituye a Robert Setó, que llevaba un largo tiempo al frente de la entidad. El alcalde también visitó ayer la clínica Perpetuo Socorro del Grupo HLA, que recientemente ha ampliado sus instalaciones con un edificio anexo.