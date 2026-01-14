Lleida cierra la campaña de Navidad con más de 105.000 asistentes a sus actos y un 3% más de ventas

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

Lleida ha cerrado la campaña de Navidad con un balance positivo de más de 105.000 visitantes a los actos organizados por la Paeria en colaboración con entidades de la ciudad, con un 3% más de ventas en sus principales arterias comerciales y un incremento del 18% de visitas turísticas, la mayoría de las cuales procedían del área metropolitana de Barcelona, Valencia y Madrid. Un balance que ha presentado el alcalde, Fèlix Larrosa, esta mañana y que ha calificado de "muy positivo y del cual nos podemos sentir orgullosos". Ha asegurado que "no hay punto de comparación con lo que hacíamos hace dos años para estas fechas con ahora, hemos dado un gran impulso a estas fiestas para que la ciudad sea un polo de atracción de visitantes". El alcalde ha detallado que a la cabalgata de Los Reixos asistieron 25.000 personas y que el bus turístico ha tenido un millar de viajeros, el 'trenet' de Nadal 5.000 y 2.100 personas han visitado el Turó de la Seu Vella en estas fechas. "Por tercer año consecutivo hemos superado con nota la campaña de Navidad", ha dicho Larrosa.

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Pilar Bosch, ha dado más cifras de asistencia de los actos que han organizado en esta campaña "en la que las asociaciones de comerciantes y entidades se han volcado a participar". Unas 13.000 personas han visto espectáculo de La Factoria dels Reixos, la pista de hielo de la plaza Sant Joan ha registrado una afluencia de 1.200 personas, mientras que el Cucalòcum ha contado con 17.000 visitantes en "la edición más grande de su historia", según Bosch.

Por otro lado, el pesebre de Els Mangraners fue visto por 2.200 personas, al Parc de Nadal del Secà acudieron otras 5.000, en el Obert del Centre Històric de Nadal participaron alrededor de 2.000 personas, mientras que la exposición de Lo Baratillo ha registrado 5.000 visitantes. A su vez, la obra teatral de Els Pastorets que se hacía en L'Escorxador ha sido vista por 1.128 personas, los 6 conciertos que organizó el Auditori Enric Granados por estas fechas registraron 4.000 espectadores, mientras que el Museu Morea fue visitado por 1.100 personas.

De cara a la próxima campaña, el gobierno municipal se ha marcado como objetivo prioritario tener lista su red de parkings disuasorios y que estén conectados con la red de transporte público. "Debemos hacer esfuerzos para ofrecer una movilidad alternativa al coche privado y facilitar servicios de aparcamiento en el centro y en la periferia", ha remarcado Larrosa.