Llorenç Saura, Marina Pifarré y Celler de Sanui ganan los Premios Horta de Lleida 2026

Llorenç Saura Pedrol, Marina Pifarré Rovira y la Bodega de Sanui han sido distinguidos en los Premios Horta de Lleida 2026 por su papel fundamental en la promoción, la innovación y la defensa del Horta de Lleida. El jurado, formado por representantes institucionales, académicos y culturales, ha seleccionado estas candidaturas entre ocho propuestas evaluadas durante la deliberación celebrada este miércoles por la tarde.

Llorenç Saura Pedrol recoge el premio a su trayectoria de promoción y desarrollo del Horta de Lleida por su destacada trayectoria en la promoción del Horta, consolidándose como una figura esencial para el mundo agrario y cultural del territorio a lo largo de los años.

El galardón a la innovación en la actividad agraria se entrega a la Bodega de Sanui, reconocido por su apuesta clara por la producción de vino local y la difusión de la cultura vitivinícola, aportando un valor singular en la zona.

En paralelo, Marina Pifarré Rovira es premiada con el premio a la trayectoria de la mujer del Horta de Lleida por su constancia como activista y defensora de los derechos laborales de las mujeres campesinas y por su contribución a la visibilización social y cultural del Horta.

El jurado de los Premios Horta de Lleida, presidido por el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (con voto delegado a Begoña Iglesias, teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana y Espacio Agrario), ha contado con la participación de personas de reconocido prestigio de diferentes ámbitos: el exjefe de la sección de deportes de SEGRE, José Carlos Monge, el compositor y pedagogo David Esterri, la subdirectora del ETSEAFIV, Irina Garcia, Mònica Vives (vocal de la junta de la Asociación Cultural y Recreativa "Els Pagesos"), Francesc Montardit (FAVLL) y las personas galardonadas en la edición 2025: Salvador Solsona, Canon López y Josefina Calvet.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 17 de enero, coincidiendo con los actos de Sant Antoni Abat, y cada premio recibe como reconocimiento un cuadro original del artista leridano Miguel de Ibarbia Mangrané.