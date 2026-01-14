SEGRE

HUERTA

Llorenç Saura, Marina Pifarré y Celler de Sanui ganan los Premios Horta de Lleida 2026

El jurado destaca la trayectoria de Llorenç Saura, la innovación de la Bodega de Sanui y el activismo de Marina Pifarré dentro del Horta de Lleida

Los integrantes del jurado de los Premios Horta de Lleida 2026.

Los integrantes del jurado de los Premios Horta de Lleida 2026.Ayuntamiento de Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Llorenç Saura Pedrol, Marina Pifarré Rovira y la Bodega de Sanui han sido distinguidos en los Premios Horta de Lleida 2026 por su papel fundamental en la promoción, la innovación y la defensa del Horta de Lleida. El jurado, formado por representantes institucionales, académicos y culturales, ha seleccionado estas candidaturas entre ocho propuestas evaluadas durante la deliberación celebrada este miércoles por la tarde.

Llorenç Saura Pedrol recoge el premio a su trayectoria de promoción y desarrollo del Horta de Lleida por su destacada trayectoria en la promoción del Horta, consolidándose como una figura esencial para el mundo agrario y cultural del territorio a lo largo de los años.

El galardón a la innovación en la actividad agraria se entrega a la Bodega de Sanui, reconocido por su apuesta clara por la producción de vino local y la difusión de la cultura vitivinícola, aportando un valor singular en la zona.

En paralelo, Marina Pifarré Rovira es premiada con el premio a la trayectoria de la mujer del Horta de Lleida por su constancia como activista y defensora de los derechos laborales de las mujeres campesinas y por su contribución a la visibilización social y cultural del Horta.

El jurado de los Premios Horta de Lleida, presidido por el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (con voto delegado a Begoña Iglesias, teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana y Espacio Agrario), ha contado con la participación de personas de reconocido prestigio de diferentes ámbitos: el exjefe de la sección de deportes de SEGRE, José Carlos Monge, el compositor y pedagogo David Esterri, la subdirectora del ETSEAFIV, Irina Garcia, Mònica Vives (vocal de la junta de la Asociación Cultural y Recreativa "Els Pagesos"), Francesc Montardit (FAVLL) y las personas galardonadas en la edición 2025: Salvador Solsona, Canon López y Josefina Calvet.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 17 de enero, coincidiendo con los actos de Sant Antoni Abat, y cada premio recibe como reconocimiento un cuadro original del artista leridano Miguel de Ibarbia Mangrané.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking