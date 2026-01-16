El museo de las termas romanas de Cardenal Remolins será multiusos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El plan para convertir en un museo el solar de las termas romanas de Cardenals Remolins prevé construir un edificio de tres o cuatro plantas, que además de ofrecer a los visitantes itinerarios interpretativos por estos restos arqueológicos y exposiciones, tendrá más usos. Así figura en el Plan de Mejora Urbana aprobado por la junta de gobierno. Indica que el de tres plantas tendría una superficie construida de 2.933,28 m2, y el de cuatro, 4.365,92. En ambos casos, la planta baja y la primera se destinarían a zona de acogida de visitantes, exposiciones e itinerarios por estos restos arqueológicos. Detalla que este espacio “actuará como contenedor cultural o museístico”. En la propuesta de tres plantas, detalla que la última acogería usos complementarios vinculados con el museo, salas polivalentes, usos vinculados con el patrimonio arqueológico y otros relacionados con otros ámbitos de la actividad municipal. En la de cuatro, las dos plantas superiores servirían, además de para usos culturales, para actividades cívicas o educativas. Los autores del PMU afirman que “esta opción permitiría una mayor versatilidad de usos y un aprovechamiento más intensivo de la parcela […] sin comprometer los restos arqueológicos”, mientras que la de tres plantas “minimiza el impacto visual y arqueológico”.

Según el catálogo municipal de bienes protegidos, de todo el legado romano descubierto en excavaciones arqueológicas “las termas públicas del barrio de la Magdalena son el elemento más significativo y el mejor conocido de la antigua Ilerda”. Aparecieron en 1998 en la excavación previa para la construcción de un edificio. La Paeria se hizo con la propiedad del solar a través de una permuta y fueron declaradas Bien de Interés Nacional por la Generalitat en 2005. El solar lleva años cerrado y abandonado, pero ahora la Paeria ha incluido su recuperación en el plan del Barri Antic financiado por la Generalitat.