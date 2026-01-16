Herido un camionero al volcar en una rotonda de la Ll-11 en Lleida

Publicado por segre Imágenes: Ingrid Segura Creado: Actualizado:

El conductor de un camión ha resultado herido la madrugada de este viernes en un accidente en la Ll-11 en el término municipal de Lleida. El siniestro se ha producido a las 04.50 horas cuando el vehículo, que transportaba bobinas de papel, ha volcado en la rotonda que da acceso a Els Alamús, en el punto kilométrico 3,4 de la Ll-11. Hasta el lugar han acudido patrullas los Mossos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Bombers de la Generalitat, que han trabajado en una pequeña fuga de gasóleo en el depósito del camión.

El camión, que a primera hora de la mañana todavía no había podido ser retirado, ha quedado en el margen de la rotonda y no restringe la circulación.