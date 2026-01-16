COLECTIVOS
Servicio de comedor en tres “llars” de jubilados
El ayuntamiento puso ayer en marcha el servicio de comedor en los centros de día de las “llars” de Santa Teresina, Santa Cecília y La Bordeta, en los que se sirvieron un total de 60 menús. Podrán hacer uso de este servicio todas las personas mayores de 60 años, sean socias o no, y que acudan a estos centros de 13.30 a 15.00 horas. El servicio funcionará de lunes a viernes, la comida cuesta 8 euros y las reservas deben hacerse antes de las 19.30 horas del día anterior. El teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, señaló que, si fuera necesario, ampliarán este servicio a otros centros sénior municipales. Añadió que esta acción forma parte de un paquete de medidas para mejorar la salud física y bienestar de las personas mayores, reforzar su cohesión social y reducir la soledad no deseada que algunas de ellas sufren.