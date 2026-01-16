Servicio de comedor en tres “llars” de jubilados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento puso ayer en marcha el servicio de comedor en los centros de día de las “llars” de Santa Teresina, Santa Cecília y La Bordeta, en los que se sirvieron un total de 60 menús. Podrán hacer uso de este servicio todas las personas mayores de 60 años, sean socias o no, y que acudan a estos centros de 13.30 a 15.00 horas. El servicio funcionará de lunes a viernes, la comida cuesta 8 euros y las reservas deben hacerse antes de las 19.30 horas del día anterior. El teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, señaló que, si fuera necesario, ampliarán este servicio a otros centros sénior municipales. Añadió que esta acción forma parte de un paquete de medidas para mejorar la salud física y bienestar de las personas mayores, reforzar su cohesión social y reducir la soledad no deseada que algunas de ellas sufren.