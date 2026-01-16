Universidades conectadas para fortalecer el talento

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La tercera mesa de la jornada Lleida 2050 de ayer abordó el papel de las universidades de ciudades intermedias como motor del desarrollo local. Moderada por la periodista de SEGRE Laia Berenguer, reunió a Marc Castells, alcalde de Igualada; Maria Àngels Balsells, rectora de la UdL; Jordi Baiget, director de la Fundació Balmes de la UVic; y Juli Minoves, rector de la UdA. Se destacó la importancia de adaptar la enseñanza superior a los jóvenes, fomentar la formación continua y vincular los campus con la vida de la ciudad. Balsells recordó que desde la creación del campus de Cappont “Lleida ha experimentado un cambio en el reparto de la actividad cultural”, un efecto que, según Castells, se refuerza si las ciudades establecen alianzas estratégicas para “retener talento y reforzar la cohesión territorial”. Minoves añadió que la cooperación entre instituciones ayuda a “generar ecosistemas educativos que abran nuevas oportunidades laborales y conectan campus con ciudad”. A modo de conclusión, todos coincidieron en que “el futuro pasa por tejer conexiones sólidas para crear redes que fortalezcan el talento, la formación y el desarrollo”