Dalmau insta a cooperar para competir en una Fira de l’Oli con 51 productores

Les Borges Blanques abrió ayer la 29 edición de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra, que se celebra este fin de semana con más de 40 actividades y un centenar de expositores, 51 de ellos dedicados a la producción de aceite, una decena más que el año pasado. El certamen reunió ayer a las 5 denominaciones de origen protegidas de aceite de Catalunya.

La 29 edición de la Fira de l'Oli Verd Extra de Les Borges Blanques arrancó ayer con un récord de participación (51 productores), la reunión conjunta de las cinco DOP de aceite catalanas (Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià y Empordà) y un mensaje claro: cooperar para competir en un contexto de costes al alza, sequía e incertidumbres comerciales. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que inauguró el certamen, y el alcalde de Les Borges, Josep Farran, reivindicaron el papel de la capital de Les Garrigues como referente del sector oelícola y motor de la cohesión territorial. El conseller situó el aceite de oliva virgen extra catalán como “una marca y uno de los mejores del mundo”. En cuanto al acuerdo comercial con Mercosur, insistió en la necesidad de diversificar mercados, defendió que el sector primario es “clave para Catalunya” y pidió "cooperar y garantizar un comercio justo y de calidad”. Hizo un llamamiento a aprovechar la situación para diversificar mercados ante la amenaza de los aranceles. El alcalde de Les Borges, Josep Farran, defendió la necesidad de articular “un ecosistema plural” del aceite que no se construya solo desde el área metropolitana, aprovechando la centralidad histórica de la capital de Les Garrigues, con más de 150 años de tradición oleícola, que se ha convertido en un referente.

Por su parte, los productores celebraron la producción actual después de tres campañas flojas por la sequía. La DOP Garrigues prevé una producción cercana a los seis millones de kilos, el doble que en 2024, cuando se alcanzaron 3,5 millones. Desde el sector denunciaron que la presión a la baja de los precios está marcada por la gran producción de otras zonas del Estado, especialmente Andalucía, cuyo peso en el mercado internacional arrastra las cotizaciones catalanas. Actualmente, una garrafa de cinco litros de aceite de oliva virgen extra se comercializa entre 35 y 42 euros. Sin embargo, “35 euros es pagar unos costes de producción”, lo que significa que “necesitamos que el coste del aceite baje como mínimo 8 euros” por litro para ser rentable. Apostaron por el valor añadido del aceite envasado y de marca, para vender más producto cada año, y la necesidad de contar con riego de apoyo para evitar el abandono de fincas y garantizar la viabilidad de las explotaciones en el medio plazo. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, dijo que la feria representa un sector estratégico para Lleida y que forma parte de la identidad y la economía del territorio.

Premio Cultura de l’Oli a las 5 DOP catalanas por su defensa del sector

Las cinco DOP de aceite de Catalunya, Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià y Empordà, fueron galardonadas con el premio Cultura de l’Oli de la Fira por su promoción, defensa y difusión de la cultura del aceite de oliva, su calidad, la identidad territorial y el futuro del sector oleícola catalán. Los cinco presidentes apuntaron que hace años que trabajan conjuntamente y que el futuro pasa por reforzar esta colaboración para ganar peso en un mercado muy competitivo. Pusieron de ejemplo la primera feria del aceite catalán en Barcelona el año pasado, en la que acercaron al consumidor las distintas variedades del aceite de oliva virgen extra catalán.