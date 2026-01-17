Hallan ADN del presunto asesino de payeses en vehículos de las víctimas

El supuesto asesino de Ramon Rossell, el agricultor de Vilanova de la Barca de 84 años atacado en su finca el 5 de enero de 2024, declaró ayer ante el juzgado de Lleida. Lo hizo por videoconferencia desde el Centro Penitenciario Pamplona 1, en el que ingresó en abril tras ser extraditado desde Francia, donde huyó tras el asesinato en el Segrià. La investigación constata que se hallaron muestras de ADN del acusado, El Mourabit Ahmmar, en el vehículo de Rossell, que robó el homicida para huir a Francia. En este caso, se localizó el perfil genético del procesado en el volante y en el cinturón del turismo. El mismo ADN se encontró en el vehículo de otra víctima el 21 de diciembre de 2023 en Ribaforada (Navarra), cuyo vehículo robó y abandonó en el polígono industrial El Segre, siendo localizado el 31 de diciembre de 2023. Cinco días después, se cometió el asesinato de Vilanova de la Barca. También está imputado por otro asesinato anterior, el 23 de noviembre, de un payés de 68 años que fue hallado muerto en un olivar con numerosas cuchilladas en Tudela.

Por los dos crímenes de Navarra ya había pasado a disposición y estaba a la espera de hacerlo por el del agricultor de Vilanova de la Barca. Ayer, se acogió a su derecho a no declarar. Sí lo hicieron cinco testigos. Algunos constataron que la víctima tenía una complexión muy fuerte para su edad, por lo que consideraron que se trató de “un ataque sorpresivo”, ya que no tenía ninguna señal de defensa. Asimismo, en el momento del crimen la víctima estaba podando. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la familia de Rossell y representada por el abogado Carles López, solicitaron la prisión preventiva. Según López, después de un tiempo en el que la causa estuvo parada, se está avanzando, lo que, dijo, “tranquiliza a la familia”. De momento, los tres asesinatos se instruyen por separado. El Mourabit Ahmmar, que ya había sido condenado por yihadismo, fue arrestado el 25 de marzo de 2024 en Beziers, en Francia. En la confirmación de su ingreso en prisión, la Audiencia de Navarra alertó de su carácter violento. Ya antes del primer crimen había amenazado a otro hombre con un machete para ocupar su caravana.