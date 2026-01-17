Vecinos de Balàfia, contra la alarma por el hub cívico

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vecinos y entidades sociales de Balàfia han convocado una asamblea mañana a las 17.00 horas en el centro cívico para debatir sobre el 'hub' que prevé la Paeria en el antiguo colegio, con un alojamiento temporal para personas sin hogar, bajo el lema “Ni rebuig i pedaços: fer barri”. Argumentan que “ante el aumento de mensajes alarmistas y discursos de odio” han decidido “dar un paso adelante para defender la acogida, la convivencia y el derecho a vivir en un barrio digno para todos”. Han difundido un vídeo para “explicar una mirada alternativa al relato del miedo”.