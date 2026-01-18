Crean una ‘isla natural’ con 195 plantas aromáticas y de flor en Pardinyes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La rambla Corregidor Escofet, en Pardinyes, cuenta con una“isla de vegetación” natural con 195 plantas aromáticas y con flor, como salvia, hiedra, tomillo, romero y lavanda. Está situada frente a la Escuela Oficial de Idiomas, donde se han despavimentado 110 m2 de acera. La actuación, impulsada por la concejalía de Sostenibilidad, incluye también la plantación de 29 árboles, 4 en esta zona y 25 frente al instituto Josep Lladonosa.