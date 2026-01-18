Grandes ciudades medianas

Prácticamente la mitad de la población catalana reside en ciudades de tamaño mediano, que son las que tienen más capacidad de vertebrar el territorio y de impulsar su desarrollo. Pero para ello es necesaria más inversión pública que atienda sus necesidades en ámbitos como la vivienda, la movilidad, o la actividad industrial. Así se puso de manifesto en la jornada organizada por la Fundació Privada Horitzons 2050 y SEGRE el jueves en la Llotja. Contó con cuatro mesas redondas, en una de las cuales participaron los alcaldes de Lleida, Girona, Tàrrega y Cunit. El de Lleida, Fèlix Larrosa, señaló que la ciudad “debe vertebrar la integración del territorio desde Igualada hasta Barbastro” y ver cómo dotarlo “de servicios e infraestructuras”. Destacó la capacidad del municipio para aumentar el suelo industrial y dijo que la situación de la vivienda está mejorando, hasta el punto de vaticinar que “seremos la primera ciudad del estado que saldrá de la situación de tensión residencial”. Asimismo, apostó por la intermodalidad en materia de movilidad.

Su homólogo de Girona, Lluc Salellas, opinó que “ciudades de nuestro tamaño pueden jugar un papel importante a nivel comercial y de creación cultural”, y dijo que es necesario que las administraciones autonómica y estatal complementen la acción municipal en materia de vivienda.

Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, señaló que, al margen de Lleida, la mayoría de las ciudades de Ponent tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes. Subrayó que a pesar de que Tàrrega está casi en el centro de Catalunya, “las conexiones con Barcelona y otros municipios no son como deberían” y reclamó una “mejor movilidad comarcal e intercomarcal”.

Mientras, el alcalde de Cunit, Jaume Casañas, indicó que “el país está muy desequilibrado, el 50% de la población vive en el 4,9% del territorio”. Afirmó que la Generalitat “no está dando respuesta a los retos de crecimiento” de municipios como el suyo y pidió cambios en el modelo de transporte público.

“Estas poblaciones son nodos comunicativos insustituibles”

Josep Maria Llop, uno de los urbanistas de mayor prestigio de Catalunya y del Estado y responsable de la cátedra Unesco de ciudades intermedias en la que colabora la UdL, fue el encargado de abrir la jornada. Dijo que una de las cuestiones que condiciona la importancia de estas localidades “son los servicios públicos y privados y sus infraestructuras de comunicación con otras poblaciones”. Llop consideró que el objetivo no debe ser el de crecer en tamaño, “sino estar mejor conectadas con el conjunto del territorio y ofrecer mejores servicios”, y las calificó de “nodos comunicativos insustituibles”. También señaló que el 49% de la población catalana reside en las 63 ciudades intermedias, y remarcó que cuando se ha reformulado la organización de las administraciones “nunca se ha pensado en la importancia y jerarquía que deben tener”.