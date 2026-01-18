‘Hogares’ para aves e insectos

Aves e insectos ya han hecho de balcones y terrazas de la ciudad su hogar gracias al proyecto Balcons Verds, impulsado por la concejalía de Sostenibilidad para fomentar la biodiversidad urbana. La Paeria licitó el suministro de cajas refugio de fauna para doscientos de estos espacios, así como la organización de talleres divulgativos sobre esta actividad, que se efectuaron el pasado mes de diciembre.

A todos los integrantes de la red de Balcons Verds se les ofreció una caja nido o caja refugio. Las hay destinadas a gorriones o carboneros (mallarengues), que se pueden instalar en balcones a una altura de hasta una cuarta planta. Y también para vencejos (falciots), para los pisos más altos, así como para murciélagos, que son especies protegidas interesantes a la hora de controlar la población de mosquitos en la ciudad.

En los talleres, titulados “Un balcó verd... i ben viu!”, se explicó a los interesados acciones que pueden favorecer la presencia de fauna en sus balcones, como por ejemplo disponer de plantas variadas con floraciones vistosas o bien que den frutos. Asimismo, incluyeron una parte práctica destinada a la construcción de hoteles de insectos y comederos para aves, muy importantes durante el invierno porque es la época en la que su alimento escasea. Poco después de su instalación en balcones, algunos carboneros y colirojos tizones (cotxes fumades) ya hicieron uso de los comedores, como se puede observar en una de las imágenes adjuntas.

El ayuntamiento subraya el beneficio ecológico que supone fomentar la presencia de esta fauna en los balcones de Lleida y destaca que los integrantes de la red se muestran “emocionados” de poder disfrutar de la observación de estos animales en su propio hogar.

La Paeria tiene en marcha también otro proyecto relacionado con la biodiversiodad que consiste en la creación de praderas para insectos polinizadores en una docena de zonas verdes de la capital. Por el momento está instalando pequeñas vallas de madera para delimitar los espacios, por ejemplo en la plaza Maria Aurèlia Campany de Balàfia, la margen izquierda de la canalización o el Parc de l’Aigua, y en breve abordará la plantación de especies con flores que atraigan a estos insectos.