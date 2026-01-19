Más de 350 vecinos se manifiestan en contra del albergue en Balàfia

Entre 350 y 450 vecinos del barrio de Balàfia de Lleida, se manifestaron ayer, por segundo domingo consecutivo, contra el proyecto de la Paeria de instalar un alojamiento temporal para personas sin hogar en el antiguo colegio de la calle Valls d'Andorra, en el marco del 'hub' cívico que prevé también un espacio para mujeres víctimas de violencia machista y otro para actividades comunitarias.

Los manifestantes recorrieron el barrio, cortando el tráfico, portando pancartas y haciendo sonar silbatos, cacerolas, tambores y bocinas, así como coreando los lemas No a l’alberg, Balàfia decideix y No a l’alberg, Balàfia no es ven. Leyeron un manifiesto en el que reclaman al ayuntamiento “escuchar a los vecinos, revisar el proyecto y abrir un proceso de participación real”.

Asistieron concejales del PP y Vox, así como representantes de Aliança Catalana, pero un portavoz de los vecinos afirmó que, aunque agradecen su apoyo, crearán una plataforma independiente, sin políticos en activo en primera línea para seguir con sus movilizaciones. Para el próximo domingo ya está programada una tercera marcha y los vecinos aseguran que no pararán hasta que consigan frenar el proyecto.

También han iniciado una recogida de firmas, para sumarlas a las más de 4.000 que ya recabó el PP hace un año, y entregarlas al consistorio como plataforma vecinal.

Espacio contra dicursos de odio y la estigmatización de vulnerables

Vecinos y entidades de Balàfia organizaron ayer una reunión, bajo el lema Ni rebuig ni pedaços, para combatir los “discursos de odio” que consideran que se están generando en torno al proyecto de albergue y evitar la “estigmatización de colectivos vulnerables”. Asistieron unas ochenta personas, que se dividieron en dos grupos. Portavoces de la iniciativa, que calificaron como “un espacio de diálogo”, constataron que “falta información” sobre el proyecto e “instrumentalización de difentes partidos”. Apostaron por un “sí crítico” a este equipamiento.