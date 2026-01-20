Los maquinistas del AVE Madrid-Barcelona deciden unilateralmente rebajar la velocidad a 230 km/h en un largo tramo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Barcelona han comenzado a operar con una reducción significativa de su velocidad máxima en un tramo específico. El colectivo de maquinistas del AVE ha decidido de forma unilateral limitar la circulación a 230 kilómetros por hora en el segmento entre Madrid-Puerta de Atocha y las proximidades de Calatayud. Esta acción, que afecta directamente al corredor y a las conexiones con Tarragona y Lleida, se produce en un contexto de preocupación por la seguridad ferroviaria.

Según informaciones adelantadas por 'El Economista', la decisión fue adoptada este pasado lunes por el colectivo de maquinistas, mayoritariamente afiliado al sindicato SEMAF. Dicho acuerdo insta a Renfe a implementar esta reducción de velocidad de 300 a 230 km/h en la línea Madrid-Barcelona, aunque la aplicación efectiva se concentra en un tramo de aproximadamente 200 kilómetros. Esta resolución unilateral de los trabajadores surge como respuesta a un desacuerdo con Renfe respecto a las condiciones de seguridad y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

La medida de los maquinistas se ha tomado apenas un día después del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). En este siniestro, un tren de Iryo descarriló e invadió la vía contraria, colisionando con un Alvia de Renfe en la línea Madrid-Córdoba-Sevilla, con un balance provisional de 41 fallecidos.

La rebaja de velocidad en la ruta Madrid-Zaragoza, aplicada de forma unilateral, no ha recibido aún respuesta oficial por parte de Renfe. Sin embargo, ya provocaría demoras en trenes con destino a ciudades como Lleida y Tarragona.

El pasado 8 de agosto, el sindicato SEMAF ya había remitido una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). En dicha comunicación, expresaban su profunda preocupación por el estado general de las vías, haciendo especial hincapié en líneas clave como la 010 (Madrid Puerta de Atocha-Sevilla Santa Justa), la 030 (Málaga AV-Málaga María Zambrano), la 040 (Madrid Chamartín Clara Campoamor-Valencia Joaquim Sorolla) y la 050 (Límite Adif LFP SA-Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes).