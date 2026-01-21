Tres detenidos por un robo en un bar de la Zona Alta de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo la madrugada de este martes a tres individuos de 18, 20 y 28 años como presuntos autores en un bar de la avenida Rovira Roure, en la Zona Alta. El robo en establecimiento se produjo cuando estaba cerrado al público. Dos de los sospechosos fueron localizados a las 4.47 horas en la calle Galera. El tercer supuesto implicado fue arrestado a las 5.05 horas en la avenida Prat de la Riba. La Urbana les imputa un delito de robo con fuerza.

Al parecer, los ladrones accedieron al local tras forzar una ventana y, entre otros objetos, sustrajeron un móvil que, posteriormente, llevaba uno de los sospechosos. Por otra parte, la Policía Local arrestó el lunes por la tarde a un joven de 22 años como presunto autor de un robo con violencia en una tienda del Eix Comercial.

Los hechos ocurrieron cuando un vigilante de seguridad del establecimiento descubrió que un individuo intentó robar al descuido una pieza de ropa. El vigilante intentó retenerle y le agredió. Huyó aunque le cayó un bolso durante la huida. Al lugar acudió una patrulla y, poco después, el sospechoso regresó para recuperarla, momento en el que fue arrestado. Le imputan un delito de robo con violencia e intimidación.

En otro orden, la Urbana denunció a una persona a la que sorprendieron tirando basura fuera de un contenedor en la calle Saturn.