Busquen un veí de Fraga de 70 anys desaparegut des d'ahir al vespre a l'entorn del camí de Massalcoreig

Con la reducción de velocidad de la alta velocidad, las casas de L'Horta de Lleida ya no sufren vibraciones

Hay casas en que las grietas son tan grandes que pasa la luz. - JORDI ECHEVARRIA

Los vecinos que denuncian grietas en sus casas por las vibraciones que provoca el paso de trenes por el bypass de L'Horta de Lleida aseguraron ayer que, a raíz de la orden que Adif emitió el martes para reducir la velocidad al corredor Barcelona-Madrid “no ha habido ninguna vibración ni molestia en las casas próximas a la vía”.

“Significa que teníamos razón, la solución es reducir la velocidad”, dijo el abogado de la plataforma, Josep Maria Peiró.

