Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El tráfico de trenes de mercancías también quedó interrumpido. El tráfico de trenes de mercancías también quedó ayer parado a las líneas ferroviarias de Manresa y de la costa, como consecuencia del cierre de la circulación en las vías de ancho convencional por las que transitan los convoyes de Rodalies y Regionales operados por Renfe.

Así lo corroboraron ayer fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). En la imagen, un convoy que transportaba contenedores de mercancías, estacionado a la estación de Lleida-Pirineus.