SEGRE
última hora

Busquen un veí de Fraga de 70 anys desaparegut des d'ahir al vespre a l'entorn del camí de Massalcoreig

El tráfico de trenes de mercancías también quedó interrumpido en Lleida

Un tren de mercancías, parado ayer a la estación de Lleida.

Un tren de mercancías, parado ayer a la estación de Lleida.R.R.

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El tráfico de trenes de mercancías también quedó interrumpido. El tráfico de trenes de mercancías también quedó ayer parado a las líneas ferroviarias de Manresa y de la costa, como consecuencia del cierre de la circulación en las vías de ancho convencional por las que transitan los convoyes de Rodalies y Regionales operados por Renfe.

Así lo corroboraron ayer fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). En la imagen, un convoy que transportaba contenedores de mercancías, estacionado a la estación de Lleida-Pirineus.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking