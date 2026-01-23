El ayuntamiento renueva 61 papeleras del Eix

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria inició ayer la sustitución de 61 papeleras del Eix Comercial por un nuevo modelo antióxido, anticorrosivo y que cuenta con un cubrimiento en su parte superior. Tienen 80 litros de capacidad, cuentan con cenicero, tienen el logo de la Paeria y estarán en las calles Sant Joan, Carme, Cardenal Remolins, Magdalena, Pi i Margall, Major, Sant Antoni, Alcalde Costa y en las plazas de la Sal, de la Paeria y Sant Joan. La previsión es que la Paeria instalará en las próximas semanas las nuevas papeleras, que forman parte de un lote de 121 que ha costado 51.170,30 euros, IVA incluido. Además de las 61 del Eix, también se instalarán por Rambla Ferran. La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, y la concejala de Comercio, Pilar Bosch, visitaron ayer la renovación de las papeleras con representantes de los comerciantes del Eix.