"Connecta:Cultura" abre el año poniendo el foco en la creación literaria y el pensamiento cultural

La Concejalía de Cultura de Lleida impulsa la primera edición del año del programa "Connecta:Cultura", una iniciativa que promueve la interacción entre profesionales de diferentes disciplinas artísticas para generar sinergias y llegar a nuevos públicos. En esta ocasión, el encuentro se centra en la creación literaria y el pensamiento cultural.

La sesión tendrá lugar el 29 de enero, a las 18.30 h, en el Café del Teatre, y quiere ser un espacio para compartir miradas, proyectos y experiencias en torno a los libros, la poesía y los procesos creativos. Participarán una decena de profesionales que forman parte del ecosistema literario de la ciudad, como las editoriales Eclecta i La Biennal; el proyecto Les Sabates del Genet Irreductible; el Festival de Poesia; la Fundació Castell del Remei, así como Clara Vinyals (Renaldo i Clara) y Joana Jové (Selva Nua).

El programa "Connecta:Cultura", iniciado el año pasado, tiene como objetivo difundir la actividad cultural de Lleida y crear vínculos entre los diferentes agentes del sector. Cada encuentro se realiza en un equipamiento municipal diferente y se enfoca en un ámbito específico de la cultura. Les ediciones anteriores se han dedicado al arte y la salud, los promotores culturales y los festivales. El acceso a las sesiones es libre.