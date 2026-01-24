Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Pasajeros de la estación de Lleida-Pirineus han sido reubicados en dos autobuses y un tren de alta velocidad por la suspensión del servicio de Rodalies.

Después de dos horas de espera, los usuarios de la línea RL4, que tenía que salir a las 11.12h de Lleida-Pirineus con destino a Terrassa, han cogido un autobús. Afirman que la información les ha llegado "a cuentagotas" y han valorado buscar un transporte alternativo. Es el caso de Angelica, que ha llamado a un conocido para que lo acompañara con coche en el trabajo, mientras que otros han preferido esperar si desde la estación se les ofrecía otro medio de transporte.

"Se supone que nos ofrecen transporte por carretera, pero todavía no me lo han confirmado del todo", ha explicado Cristian, quién también ha dicho que igualmente se tendrá que espabilar para llegar a su destino. Por su parte, Artur quería viajar hacia Tarragona y ha dicho que "ofrecen alternativas pero la información que recibimos es en cuentagotas. Veo que ellos tampoco lo tienen muy claro, la situación es difícil". Estos dos viajeros finalmente han optado por viajar en autobús y el tren de alta velocidad, respectivamente.

Con respecto a los pasajeros de las líneas con destino a Barcelona pasando por el Camp de Tarragona, se les ha habilitado un segundo autobús para llegar a municipios de las Garrigues, como Vinaixa, y un tren de alta velocidad hasta la estación de Sants.

El servicio de Rodalies ha empezado la jornada con aparente normalidad, y ha siete a media mañana que se ha empezado a complicar. Cabe decir que la línea RL3 de Cervera en Lleida ha funcionado sin incidencias.

En todo momento los informadores y trabajadores de la estación han resuelto las dudas de los pasajeros. No ha sido hasta pasadas las diez de la mañana que el servicio ha registrado las primeras dificultades a la línea RL14 con inicio en Barcelona, que ha llegado unos 40 minutos tarde a la estación de Lleida-Pirineus. A este retraso también se ha sumado el del RL4 de Terrassa en Lleida.

Ante la cancelación del servicio de manera generalizada, este sábado por la tarde no se prevé que salgan los trenes del R13 de las 18.12h ni del R14 de las 20.30h con destino a Barcelona por el Camp de Tarragona. Asimismo, tampoco se espera que funcionen los trenes del RL4 de las 19.26h ni del RL3 de las 21.19h.

La mayoría de usuarios que han acudido a la estación de Lleida-Pirineus lo han hecho para viajar con trenes de alta velocidad, un servicio que también ha presentado retrasos.