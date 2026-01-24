Suspenden parcialmente el servicio de Rodalies este sábado, con mucha afectación en Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Renfe ha aclarado este sábado que el servicio de Rodalies será parcial porque se harán revisiones sobre los puntos con riesgo de desprendimiento. El Departamento de Territorio había comunicado que Renfe y Adif habían comunicado al Govern la incapacidad de operar el servicio ordinario, y la operadora ha concretado más tarde que habrá trenes en algunas líneas, pero mucho servicio por carretera también mientras se hacen revisiones después del nuevo desprendimiento del viernes por la tarde entre Maçanet y Blanes. Según Renfe, habrá la oferta habitual en la R2, R2 Norte, R2 Sur y R8, así como en la R16 y R17. En el resto, habrá afectaciones.

En la R13 hay servicio alternativo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Lleida, así como en la R14 entre Reus y Lleida yen la R15 entre Reus y Riba-roja.

La RL4 tiene servicio alternativo por carretera entre Manresa y Cervera. Renfe pondrá lanzadoras por la vía de ancho estándar para los usuarios de Lleida.